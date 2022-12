Am Tag nach dem Anschlag auf den Brüsseler Flughafen sind Experten vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Heute beginnen die Verhandlungen. (picture alliance / dpa / Yorick Jansens)

Bei den Angriffen am 22. März 2016 hatten drei Selbstmordattentäter Bomben am Brüsseler Flughafen Zaventem und in einer U-Bahnstation im EU-Viertel gezündet. Dabei wurden 32 Menschen getötet und Hunderte teils schwer verletzt. Die Terrorgruppe Islamischer Staat reklamierte die Taten für sich.

Es ist der größte Prozess in der belgischen Justizgeschichte. Acht Angeklagten wird 32-facher terroristischer Mord, versuchter terroristischer Mord an 695 Menschen sowie die Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Den Angeklagten gegenüber stehen mehr als 900 Nebenkläger.

