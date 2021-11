Auch Kita-Beschäftigte sollen mehr Geld erhalten, fordern die Gewerkschaften. (dpa/Daniel Karmann)

Am späten Abend saßen die Interessenvertretungen der Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft der Länder TdL noch immer ohne Ergebnis am Verhandlungstisch in Potsdam - nach mehr als zwölfstündigen Gesprächen. Beide Seite bemühten sich um eine Einigung, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Es sei allerdings auch möglich, dass die Gespräche morgen weitergeführt würden - die Positionen seien verhärtet.

Die Tarifgemeinschaft der Länder habe heute ein Angebot vorlegt, über das nun Punkt für Punkt gesprochen werde. Inhaltliche Angaben machte er nicht.

Seit Oktober sind die Gewerkschaften im Austausch mit den Ländern über eine bessere Bezahlung der mehr als eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern eine Einkommenssteigerung von fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat, Beschäftigte im Gesundheitswesen sollen mindestens 300 Euro mehr erhalten. Die Länder hatten die Forderungen als unrealistisch bezeichnet.

