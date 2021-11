Auch Kita-Beschäftigte sollen mehr Geld erhalten, fordern die Gewerkschaften. (dpa/Daniel Karmann)

Wie Sprecher der Gewerkschaft Verdi und der Tarifgemeinschaft der Länder in Potsdam mitteilten, werden die Gespräche am Vormittag fortgesetzt. Auch in der Nacht solle noch über Details geredet werden.

Beide Seiten hatten zuletzt den Willen zu einer Einigung betont. Ein Verdi-Vertreter sprach aber von unverändert schwierigen Verhandlungen. Die Länder hatten gestern ein Angebot vorlegt. Die Themen würden nun Schritt für Schritt abgearbeitet, hieß es danach aus Verhandlungskreisen.

Seit Oktober beraten beide Seiten über eine bessere Bezahlung der mehr als eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern eine Einkommenssteigerung von fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat, Beschäftigte im Gesundheitswesen sollen mindestens 300 Euro mehr erhalten. Die Länder bezeichneten die Forderungen als unrealistisch.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.