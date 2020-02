EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat von Großbritannien vor den Verhandlungen über ein Handelsabkommen Garantien für einen fairen Wettbewerb gefordert. Irritiert äußerte sich über Aussagen von Premierminister Johnson über ein "Australisches Modell".

Von der Leyen sagte im Europäischen Parlament in Straßburg, die EU sei bereit, eine Handelsbeziehung ohne Zölle und eine mengenmäßige Beschränkung zu vereinbaren. Das erfordere aber den Schutz von Sozial- Umwelt- und Verbraucherstandards und weitere Garantien. Von der Leyen ergänzte, die Europäische Union wolle eine enge Partnerschaft mit Großbritannien. Deswegen äußerte sie sich irritiert über britische Überlegungen, die Beziehungen notfalls auch ohne ein Freihandelsabkommen zu gestalten. Wenn dies der britische Wunsch ist, so sei das der EU Recht. Sie glaube aber, dass man viel ehrgeiziger sein sollte.



Das Vereinigte Königreich war Ende Januar aus der Union ausgetreten. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsphase. In der Zeit soll ein Abkommen vereinbart und ratifiziert werden.