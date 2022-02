Die Delegationen von Russland und der Ukraine bei ihren Friedensverhandlungen. (Imago/Alexandr Kryazhev)

Die Regierung in Kiew verlangt den Abzug sämtlicher russischer Truppen aus der Ukraine - auch aus der seit 2014 von Russland annektierten Krim sowie aus den Separatistengebiete im Donbass, wie aus dem Präsidialamt verlautete. Über russische Forderungen ist noch nichts bekannt. Die Gespräche finden im ukrainisch-belarussischen Grenzgebiet in der Nähe der Atomruine Tschernobyl statt.

Russland setzt seine Angriffe in der Ukraine unterdessen fort. Nach Angaben aus Moskau eroberte die Armee zwei Städte im Südosten der Ukraine. Um die Hauptstadt Kiew gibt es weiterhin Gefechte. Ein Berater des ukrainischen Innenministeriums erklärte, bei Raketeneinschlägen in der Stadt Charkiw seien am Morgen dutzende Menschen getötet und hunderte weitere verwundet worden.

Frankreich: Putin stimmt Schutz der Zivilbevölkerung zu

Frankreichs Präsident Macron hat unterdessen mit seinem russischen Präsidenten Putin über die Lage in der Ukraine beraten. Nach Angaben des französischen Präsidialamtes forderte Macron in einem Telefonat einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Putin habe seine Bereitschaft bekräftigt, sich für den Schutz der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur sowie für den freien Zugang zu Straßen einzusetzen. Zudem habe man vereinbart, in den kommenden Tagen in Kontakt zu bleiben.

Am Abend kommt Macron mit Bundeskanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Vertretern der europäischen Industrie zu einem Arbeitsessen im Elysée-Palast zusammen. Zuvor ist eine Videokonferenz mit zahlreichen internationalen Partnern geplant. Wie der Präsidentenpalast mitteilte, wollen sich unter anderem die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, den USA und Kanada mit Vertretern der Europäischen Union und der Nato zusammenschalten, um über die Situation in der Ukraine zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.