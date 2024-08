In Doha soll heute weiter über eine Feuerpause im Gazakrieg verhandelt werden. (dpa / Federico Gambarini)

Die Gespräche würden heute wieder aufgenommen. Ähnlich äußerte sich die katarische Regierung. Die Vereinigten Staaten und Katar sowie Ägypten vermitteln seit Monaten in dem Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas.

Hamas nicht direkt beteiligt

An den Verhandlungen in Doha nimmt auch eine Delegation aus Israel teil. Die Hamas selbst ist zwar nicht direkt an den Gesprächen beteiligt. Sie hat aber Vertreter nach Katar entsandt, die über mögliche Ergebnisse informiert werden sollen.

Drei-Stufen-Plan für Waffenruhe

Im Mittelpunkt der Beratungen steht ein Drei-Stufen-Plan, den US-Präsident Biden im Mai vorgestellt hatte. Demnach soll es zunächst eine sechswöchige Feuerpause geben, außerdem einen Austausch von Geiseln der Hamas gegen palästinensische Gefangene in Israel. Sowohl Israel als auch die Hamas hatten dem Plan im Prinzip zugestimmt, werfen sich aber gegenseitig vor, immer neue und unerfüllbare Forderungen zu stellen.

Britischer Außenminister: "Entscheidend für globale Stabilität"

Der britische Außenminister Lammy, der zu Gesprächen in Israel erwartet wird, nannte die Verhandlungen in Katar entscheidend für die globale Stabilität. Die kommenden Stunden und Tage könnten die Zukunft des Nahen Ostens bestimmen. Eine Feuerpause würde ermöglichen, die Zivilisten in Gaza zu schützen - und zugleich den Weg zu einer langfristigen Deeskalation ebnen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.