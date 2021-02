Die EU-Kommission steht wegen der Impfstoff-Beschaffung in der Kritik. Vor allem aus Deutschland lauten die Vorwürfe: zu wenig bestellt, zu lange verhandelt und zu wenig Geld in die Hand genommen – die Beschaffung sei verschlafen worden, vor allem im Vergleich zu anderen Staaten.

Derzeit werden jedoch Einzelheiten bekannt, die ein anderes Bild zeichnen und darauf hindeuten, dass die EU-Kommission kaum anders verhandelt hat, als jene Länder, denen nachgesagt wird, dass sie besser verhandelt hätten. Einer dieser Hinweise ist der Vertrag, den Großbritannien mit dem Impfstoff-Hersteller AstraZeneca über die Impfstoff-Lieferung geschlossen hat und der vom US-Fernsehsender CNN veröffentlicht wurde.

Kritik sei an die Unternehmen zu richten

In gewisser Weise entlaste dieser CNN-Bericht die EU-Kommission, sagte SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis, Mitglied des Gesundheits-Ausschusses des Bundestages im Dlf. "Nach diesem Bericht hat die Kommission durchaus verantwortungsbewusst den Plan beziehungsweise den Vertrag versucht auszufüllen." Es scheinen keine großen Unterschiede zwischen den Verträgen der EU und des Vereinigten Königreichs mit den Impfstoff-Herstellern zu bestehen, abgesehen von den vereinbarten Impfstoff-Mengen.

Mattheis zufolge könne weitere harsche Kritik keinen Bestand mehr haben. Stattdessen seien jetzt die Unternehmen ins Visier zu nehmen.

Kosten von 54,08 Euro auf 15,50 Euro pro Dosis runtergehandelt

Es müsse jetzt darum gehen, "das Unternehmensgebaren anzuschauen, und zu schauen, wieso Firmen, die in einer solchen – ich möchte fast sagen – Monopolsituation sind, sich in dieser sehr schwierigen Situation für die EU, für die Menschen in der EU so stark an ihrem Gewinn orientieren", so Mattheis. "Ich glaube, dass das nicht unbedingt angemessen ist, sich das Interesse der Aktionäre zu eigen zu machen. Wir müssen als Staat, als Staaten, die ja solche Unternehmen auch massiv gefördert haben, durchaus das Recht haben, hier einzufordern, und klar und durchsichtig Verträge abschließen zu können. Um das wird es in Zukunft gehen."

(imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Die EU-Kommission hat Berichten zufolge den Preis einer Impfstoff-Dosis von Biontech/Pfizer von 54 auf 15,50 Euro heruntergehandelt, doch das hat gedauert. Erst im November wurden beide Seiten handelseinig.

Diese Preisspanne werfe ein neues Licht auf die Verzögerung bei der Impfstoffbeschaffung, so Mattheis. "Diese Mondpreise", die Biontech/Pfizer für den Impfstoff veranschlagt haben, müssten der eigentliche Kern der derzeitigen Kritik sein. "Das zu begründen, damit dass die Notlage sehr groß ist, finde ich schon unangemessen, völlig unangemessen und verantwortungslos."

Herausforderung für nach der Pandemie

"Es scheint ja auch so zu sein, dass die Firma sich, wie sie auch im Vertrag geschrieben und in ihren Verlautbarungen geäußert haben, sich an besonders starken Staaten orientiert haben. Dann muss man wirklich sagen, ist das völlig unangemessen und wirft auch kein gutes Licht auf das Unternehmen", sagte Mattheis. "Und ich glaube einfach, dass man ein Unternehmen, dass so massiv staatlich gefördert wurde, in die Pflicht nehmen muss, solche Dinge einfach anders zu händeln. Ich glaube, das ist die Herausforderung für nach der Pandemie, wenn wir uns so einer Art Bilanz unterziehen. Wir brauchen als Staaten sehr viel stärkere Einflussmöglichkeiten und auch sofortige Draufsicht auf solche Angebote und vor allen Dingen auch mehr staatliche Förderung und Forschung mit einem Zugriffrecht der Staaten."