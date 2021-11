Parteilogos in Ampelfarben (dpa-Zentralbild/Sascha Steinach)

Geplant ist eine Runde, die sich mit den nach wie vor strittigen Punkten befasst. Das sind alle Themen, die bisher nicht in den 22 Arbeitsgruppen geklärt werden konnten.

Dazu zählen dem Vernehmen nach einige Punkte in der Finanzpolitik sowie beim Klimaschutz. Details drangen bislang kaum nach außen, weil die Parteien Stillschweigen vereinbart haben. Aus den Reihen der Grünen waren in den vergangenen Tagen Zweifel an einem Erfolg der Verhandlungen laut geworden. Parteichef Habeck hatte vor einem möglichen Scheitern gewarnt.

Der Zeitplan von SPD, Grünen und FDP sieht vor, dass die Verhandlungen bis Ende des Monats abgeschlossen sind.

