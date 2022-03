Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (HANDOUT / UKRAINE PRESIDENCY / AFP)

Das teilte der ukrainische Präsident Selenskyj mit. Er sprach nach einer Unterredung mit dem israelischen Regierungschef Bennett von Bemühungen um eine Beendigung des Krieges durch einen fairen Frieden.

Bundeskanzler Scholz erklärte, mit jedem Tag, mit jeder Bombe entferne sich der russische Präsident Putin mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft. Er forderte ihn auf innezuhalten. Es könne nur eine diplomatische Lösung geben, sagte Scholz im Anschluss an ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara. Erdogan kündigte an, dass die Türkei ihre Bemühungen um einen dauerhaften Waffenstillstand fortsetzen werde.

Die Türkei sieht sich in dem Konflikt in einer Vermittlerrolle. Erdogan hatte den russischen Einmarsch in die Ukraine verurteilt, sich den Sanktionen des Westens jedoch nicht angeschlossen.

