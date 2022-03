Ein Mann verlässt mit einer Tasche ein bei einem Angriff zerstörtes Wohngebäude in Kiew in der Ukraine. (Bild vom 13.03.2022) (dpa/ukraine-kiew-russland-krieg-lage-verletzte-tote-kampf-luftwaffe-angriff-flugzeug)

Vertreter von Moskau und Kiew wollen erneut per Video über einen Waffenstillstand, einen Abzug der russischen Truppen sowie Sicherheitsgarantien für die Ukraine sprechen. Gestern wurde kein Durchbruch erzielt.

Russland kündigte einen Besuch des iranischen Außenministers Amirabdollahian in Moskau an. Auch der Krieg gegen die Ukraine, den Moskau als militärische Spezial-Operation bezeichnet, solle Thema sein.

Bundeskanzler Scholz und der türkische Präsident Erdogan haben einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine gefordert. Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entferne sich der russische Präsident Putin mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft, sagte Scholz nach einem Treffen mit Erdogan in Ankara. Die Türkei sieht sich in dem Konflikt in einer Vermittlerrolle.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.