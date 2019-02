In Schweden ist eine Frau wegen eines verhinderten Abschiebeflugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Sie muss umgerechnet 290 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Tage Gefängnis gefordert. Die damals 21-Jährige hatte in Göteborg eine Passagiermaschine aufgehalten, indem sie sich weigerte, ihren Platz einzunehmen. Die Studentin war danach für viele ein Beispiel für Zivilcourage und Engagement. Der Mann, dessen Abschiebung sie verhindern wollte, war aber gar nicht an Bord. Stattdessen half sie mit ihrer Aktion einem anderen Afghanen, der wegen Misshandlung seiner Frau und seiner Töchter verurteilt worden war und nach dem Absitzen seiner Gefängnisstrafe in sein Heimatland gebracht werden sollte.