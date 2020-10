Die Haushalte in Deutschland müssen sich nächstes Jahr auf höhere Gaspreise einstellen.

Nach Angaben des Vergleichsportal Verivox liegt das einerseits an steigenden Gebühren für die Gasnetze und andererseits am Start des CO2-Preises. Das Vergleichsportal hat dazu Berechnungen für einen Musterhaushalt in einem Einfamilienhaus durchgerechnet, der 20.000 Kilowattstunden verbraucht. Die höheren Gebühren für die Gasnetze bringen im Schnitt Mehrkosten von rund 8 Euro im Jahr. Der CO2-Preis, der zum Umstieg von fossilen auf klimafreundliche Brennstoffe anregen soll, dürfte stärker durchschlagen: Für den Musterhaushalt mit bis zu 108 Euro mehr pro Jahr. Einen preisdämpfenden Effekt könnte aber die Entwicklung an den Rohstoffmärkten haben. So seien die Großhandelspreise für Gas seit Jahresbeginn deutlich gesunken. Damit könnten die Gasbetreiber die Zusatzkosten teilweise ausgleichen, heißt es.

