Erstmals seit drei Jahren

In Deutschland beginnt der Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht. (imago images / Rene Traut)

In den beiden Vorjahren war der Verkauf wegen der Corona-Pandemie in Deutschland verboten. Der Verband der pyrotechnischen Industrie rechnet mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro, so viel wie vor der Pandemie. Viele Städte haben aus Sicherheitsgründen Verbotszonen für Pyrotechnik eingerichtet.

Alle Feuerwerksprodukte müssen behördlich zugelassen sein. Das Mindestalter für den Kauf beträgt 18 Jahre. Wegen der Verletzungsgefahr warnen deutsche Behörden immer wieder davor, ungeprüftes Feuerwerk im Ausland oder über das Internet zu kaufen.

