Deutschland gehört innerhalb der EU zu den größten Märkten für Pestizide. (picture alliance / Jens Koehler | Jens Koehler)

Wie das europäische Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte, kauften deutsche Landwirte und Gärtner 2020 knapp 48.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel. Damit zählt die Bundesrepublik zusammen mit Spanien, Frankreich und Italien zu den größten Märkten für diese Chemikalien.

Insgesamt wurden in der EU im Jahr 2020 rund 346.000 Tonnen Pestizide verkauft. Darunter zusammengefasst sind unterschiedlichste Mittel etwa zur Bekämpfung von Unkraut, Insekten oder Pilzbefall. Eigentlich strebt die EU im Rahmen ihrer "Farm to Fork"-Strategie bis 2030 eine Reduktion des Pestizideinsatzes um die Hälfte an.