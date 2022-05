Gilt bundesweit im Nah- und Regionalverkehr: das 9-Euro-Ticket (Archivbild). (picture alliance/Oliver Berg/dpa)

Mehrere Anbieter weisen darauf hin, dass es das Ticket zunächst lediglich per App gibt und erst später auch an Automaten. Manche Verkehrsverbünde hatten den Verkauf bereits zuvor gestartet. Das Interesse in der Hauptstadt war nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe hoch. In Cottbus wurde dagegen zunächst nicht von einem großen Andrang berichtet.

Fahrgäste können mit dem Ticket bundesweit im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr fahren. Die Tickets werden für jeweils neun Euro im Monat für die Monate Juni, Juli und August angeboten. Das Angebot kommt parallel zu Steuersenkungen beim Spritpreis, als Entlastung der Bürgerinnen und Bürger wegen der steigenden Kosten.

Die Bundesregierung stellt für das 9-Euro-Ticket 2,5 Milliarden Euro bereit. Verkehrsminister Volker Wissing hält das eigenen Angaben zufolge für ausreichend. Die Bundesländer hatten mehr Geld gefordert.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.