Das Neun-Euro-Ticket soll Fahrgäste finanziell entlasten und dem Nah-. und Regionalverkehr neue Kunden bringen (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Das günstige Ticket soll im Juni, Juli und August bundesweit in Bussen und Bahnen sowie im Regionalverkehr gelten. Es werde an allen Verkaufsstellen und in der Bahn-App zur Verfügung stehen, hieß es. Auch viele Verkehrsverbünde wollen am 23. Mai mit dem Verkauf starten. Voraussetzung ist, dass Bundestag und Bundesrat dem Neun-Euro-Ticket in der kommenden Woche zustimmen.

Bund und Länder streiten aber weiterhin über die Finanzierung. Der Bund will den Ländern zum Ausgleich der Einnahmeausfälle 2,5 Milliarden Euro überweisen. Einige Bundesländer verlangen die vollständige Übernahme der Kosten und dauerhaft mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr.

Mit den Sondertickets reagiert die Ampel-Koalition auf die hohen Energiepreise. Zugleich soll es ein Schnupperangebot sein, um mehr Kunden für Busse und Bahnen zu gewinnen. Die private Busbranche warnte vor negativen Effekten auf Fernbusfahrten und Busvermietungen.

