Zum 500. Mal hat es eine sogenannte Montagsdemonstration gegen das Bahnhofs-Projekt Stuttgart 21 gegeben.

Hunderte Menschen versammelten sich gut zehn Jahre nach der ersten Kundgebung dieser Art in der Innenstadt. Die Montagsdemos gehören damit zu den am längsten andauernden Bürgerprotesten in Deutschland. Der Sprecher der Demonstranten, von Herrmann, sagte im Deutschlandfunk Kultur, man fordere nach wie vor einen Stopp der Baumaßnahmen. Die bestehenden Baugruben könne man für einen erweiterten Kopfbahnhof nutzen oder einen Zentralen Omnibusbahnhof. Außerdem ließen sich Carsharing-Parkplätze oder eine große Fahrradstation realisieren, die in Stuttgart dringend nötig sei. Zudem verwies von Herrmann auf die Baukosten. Statt den ursprünglich viereinhalb Milliarden Euro sei man inzwischen bei über acht Milliarden angekommen. Der Bundesrechnungshof gehe sogar von zehn Milliarden Euro aus.

Bahnhof soll 2025 fertig sein

Am 26. Oktober 2009 hatte sich erstmals eine Gruppe versammelt, um ihrem Unmut über das Bahnprojekt Nachdruck zu verleihen. Im Sommer 2010 gingen Zehntausende Gegner der unterirdischen Station mit Anbindung an die Neubaustrecke nach Ulm auf die Straße.



Inzwischen sind nach Angaben der Bahn von den rund 59 Kilometer langen Tunnelröhren knapp 50 Kilometer vorgetrieben. Etwa 70 Prozent der Bahnsteigflächen für den künftigen Hauptbahnhof sind bereits in zehn Metern Tiefe betoniert. Nach den Plänen soll der Bahnhof 2025 in Dienst gestellt werden, bis dahin sind aber noch nicht alle Strecken und umliegenden Bahnhöfe bereit, so dass die Bahn davon ausgeht, dass Stuttgart 21 nur schrittweise ans Netz geht.