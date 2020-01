Der ADAC will zum Thema Tempolimit auf Autobahnen bis auf Weiteres keine Empfehlung an die Politik abgeben.

Damit soll der Polarisierung der Mitglieder Rechnung getragen werden, erklärte der Automobil-Club heute. Die seien, wie die Gesellschaft insgesamt, in Befürworter und Gegner des Tempolimits gespalten.



Darüber hinaus sei die Faktenlage bezüglich der Wirkungen eines Tempolimits unklar und teilweise widersprüchlich, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der ADAC will das Thema nun wissenschaftlich aufarbeiten, um - so wörtlich - eine "belastbare Entscheidungsgrundlage" zu haben.



Zuvor hatten mehrere Medien unter Berufung auf ein Interview mit ADAC-Vizepräsident Hillebrand berichtet, der Verein gebe seine ablehnende Haltung zum Tempolimt auf Autobahnen auf.