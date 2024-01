Bauernproteste in Hamburg

Bauern-Proteste führen zu Verkehrsbehinderungen in Hamburg. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Hunderte Traktoren blockierten den Verkehr in Teilen Hamburgs. Auch der Hafen war nach Angaben der Polizei betroffen. Er ist der größte deutsche Seehafen und insbesondere für den Containerumschlag bedeutsam. Auf der Autobahn 7 auf Höhe des Elbtunnels staute sich der Lastwagenverkehr am Vormittag kilometerweit zurück. Darüber hinaus sorgten Traktorkolonnen für Verkehrsbehinderungen in der Hamburger Innenstadt. Die Seehäfen in Wilhemshaven und Bremerhaven waren ebenfalls das Ziel von Blockaden.

Bereits seit Mitte Dezember protestieren die Landwirte und Landwirtinnen regelmäßig. Ihr Unmut richtet sich gegen Kürzungspläne der Bundesregierung im Zuge der Haushaltskrise.

