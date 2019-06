Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern fordern vom Bund einen schnelleren Umbau der Autobranche.

Es sei schon viel Zeit verspielt worden, heißt es in einem Papier, das die Ministerpräsidenten Kretschmann, Grüne, Weil, SPD, und Söder, CSU, in Berlin vorstellten. Kretschmann sagte, es müsse mehr Tempo in die Entwicklung kommen. Es sei Aufgabe des Bundes, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Unter anderem fordern die Ministerpräsidenten, dass mehr Geld in den Ausbau von Ladesäulen für Elektroautos und in die Forschung investiert wird.



In den drei Bundesländer befinden sich die Zentralen der Autohersteller Daimler, Volkswagen und BMW.