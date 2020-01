Mit Unterstützung für die Bahn in Milliardenhöhe soll der Schienenverkehr in Deutschland gestärkt werden.

Bundesverkehrsminister Scheuer und Bahnchef Lutz unterzeichnen dazu heute in Berlin eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Bis 2030 sollen insgesamt 86 Milliarden Euro in den Erhalt und die Modernisierung der Schieneninfrastruktur investiert werden. Die Bahn spricht vom größten Modernisierungsprogramm für die Schiene, das es je in Deutschland gegeben habe.