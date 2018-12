Betreiber der Pkw-Maut in Deutschland werden der deutsche Konzertkartenanbieter CTS Eventim und sein österreichischer Partner Kapsch TrafficCom.

Das teilten das Bundesverkehrsministerium und beide Unternehmen mit. Für Eventim ist das der größte Einzelauftrag seiner Geschichte und der Einstieg in ein neues Geschäftsfeld. Der Auftrag an das Konsortium hat ein Volumen von knapp zwei Milliarden Euro und läuft über mindestens zwölf Jahre. Die Betreiber sollen unter anderem die Höhe der Maut festsetzen und Bescheide an Millionen Autobesitzer senden.