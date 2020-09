Die Deutsche Bahn senkt vorrübergehend für junge Kundinnen und Kunden die Preise im Fernverkehr.

Menschen bis 26 Jahren können bis 1. November vergünstigte Tickets buchen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Reisen seien dann bis Ende April 2021 möglich. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, kommen die Fahrkarten am Dienstag für einen Preis ab 12,90 Euro in den Handel. Mit einer Bahncard ließen sich die Tickes noch günstiger lösen. Hintergrund sei die Konkurrenz für die Bahn durch Fernbusse.