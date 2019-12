Die Deutsche Bahn will in den kommenden Jahren mehr als zwölf Milliarden Euro für neue Züge ausgeben.

Nach Angaben von Bahn-Vorstand Huber handelt es sich um eine Rekordsumme in der Geschichte des Unternehmens. Allein im Fernverkehr sollen bis 2026 8,5 Milliarden Euro in neue Züge investiert werden. Zudem seien Modernisierungen im Regionalverkehr geplant. In die Flotten der fünf größten S-Bahnen Deutschlands sollen den Angaben zufolge rund 2,7 Milliarden Euro fließen. Der Konzern will ferner ICE- und IC-Verbindungen zwischen den großen deutschen Städten künftig im Halbstundentakt bedienen.



Linkspartei-Chefin Kipping schlug unterdessen vor, der Staat sollte künftig eine kostenfreie Bahncard 50 für alle Bürger finanzieren, statt den Kauf von Elektroautos zu suventionieren.