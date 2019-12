Elektrotretroller sollen ab 1. Januar Teil der offiziellen Unfallstatistik werden.

Das bestätigte ein Sprecher des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur. Zurzeit sei man noch in Kontakt mit den Innenministerien der Länder, die entsprechende Zahlen nach Wiesbaden schicken sollen. Wenn das funktioniere, könne man zum Jahresbeginn erstmals Unfälle mit E-Tretrollern gesondert erfassen. Das Problem sei allerdings, dass die einzelnen Landespolizeibehörden unterschiedliche Datenbanken nutzen, so das Bundesamt.



Bisher tauchen die elektrischen Tretroller nur unter der Sammelkategorie "sonstige Fahrzeuge" auf. Sie sind seit dem 15. Juni im Straßenverkehr erlaubt.