In Deutschland sind jetzt mehr als eine Million Elektroautos zugelassen.

Mit den Neuanmeldungen im Juli sei diese Zielmarke erreicht worden, teilten die Bundesministerien für Verkehr, Wirtschaft und Umwelt in Berlin mit. Mehr als die Hälfte sind demnach rein elektrische Fahrzeuge, die übrigen sogenannte Plug-in-Hybride sowie Brennstoffzellen-Modelle. Mit eingerechnet sind auch Nutzfahrzeuge und Busse.



Die Regierung wollte die Zahl von einer Million E-Autos eigentlich schon im Jahr 2020 erreichen. Verkehrsminister Scheuer von der CSU erklärte, Deutschland müsse noch ambitionierter werden. Bis zum Jahr 2030 müsse das neue Ziel 14 Millionen Elektrofahrzeuge lauten. Zum Vergleich: Am 1. April waren mehr als 48 Millionen Personenkraftwagen in Deutschland zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.