Die EU-Kommission plant offenbar eine weitere Verschärfung der Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Neuwagen.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, sollen diese im Jahr 2030 im Schnitt 50 Prozent weniger CO2 ausstoßen und nicht wie bisher geplant 37,5 Prozent. Das Blatt beruft sich auf ein Papier der Kommission, das nächste Woche vorgestellt werde. Insgesamt peile die Kommission eine Minderung der europäischen Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 an - bisher waren 40 Prozent eingeplant, hieß es in dem Bericht. Die verschärften Ziele ließen sich nur erreichen, wenn der Umbau hin zur Elektromobilität beschleunigt würde.



Europäische Autobauer und Zulieferer nennen schon die bisherigen Ziele zu ehrgeizig und warnen vor negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung in der Branche.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.