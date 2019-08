Falschparker sollen künftig auch mit Punkten im Fahreignungs-Register des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg bestraft werden.

Das Bundesverkehrsministerium bestätigte einen entsprechenden Medienbericht. So soll etwa dann ein Punkt in Flensburg eingetragen werden, wenn es durch das falsche Parken zu Behinderungen, Gefährdungen oder Sachbeschädigungen kommt. Schon bekannt war, dass eine Erhöung der Geldbußen auf bis zu 100 Euro für den Fall geplant ist, dass jemand in zweiter Reihe oder auf Geh- und Radwegen parkt. Die Änderungsverordnung ging nach Angaben des Ministeriums in der vergangenen Woche in die Ressortabstimmung. Nötig ist auch die Zustimmung des Bundesrates.