Bei einem Fernbus-Unglück auf der Autobahn 24 in Mecklenburg-Vorpommern hat es mehrere Verletzte gegeben.

Die Polizei in Rostock teilte mit, 31 Reisende seien verletzt worden, drei von ihnen schwer. Der Bus war an der Auffahrt Wöbbelin in Richtung Hamburg von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.