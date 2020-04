Die Autobahnbrücke über den Rhein bei Leverkusen wird vermutlich anderthalb Jahre später fertiggestellt als geplant.

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat den Vertrag mit dem beauftragten Baukonzern Porr gekündigt und will die Arbeiten jetzt neu ausschreiben. Nach Angaben von Straßen NRW gibt es erhebliche Mängel an Stahlbauteilen, die für die Brücke verwendet werden sollten. Ein Sprecher des Baukonzerns wies die Vorwürfe zurück.



Die neue Brücke wird jetzt wahrscheinlich erst im September 2023 fertig werden. Die bestehende Brücke ist marode und darf seit sechs Jahren nicht mehr von LKW genutzt werden. Die Strecke ist unter anderem für den Fernverkehr in Richtung Belgien und Frankreich von großer Bedeutung.