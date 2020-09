Die gescheiterte Pkw-Maut hat bereits mehr als 79 Millionen Euro Steuermittel gekostet.

Laut einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion wurden allein 5,2 Millionen Euro in diesem Jahr für Sachverständige und Gerichtskosten berechnet. Der Verkehrspolitiker Kühn bezeichnete die Pkw-Maut als einen "der teuersten Rohrkrepierer der bayerischen Regionalpartei CSU". In einer Woche soll Bundesverkehrsminister Scheuer erstmals im Untersuchungsausschuss des Bundestages aussagen.



Der CSU-Politiker steht in der Kritik, weil er die Verträge zur Kontrolle und Erhebung der Maut Ende 2018 abgeschlossen hatte, ohne ein ausstehendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes abgewartet zu haben. Die Justiz stoppte die Maut im Juni 2019, weil sie nicht mit dem Europarecht vereinbar ist. Zwischen dem Bund und den Vertragspartnern läuft ein Schiedsverfahren, in dem Schadenersatzforderungen von 560 Millionen Euro verhandelt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.