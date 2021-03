Union und SPD sind sich bei der geplanten Reform des Taxi- und Fahrdienstmarktes einig.

SPD-Fraktionsvize Bartol sagte am Abend, man öffne neuen Mobilitätsformen die Tür und verhindere zugleich Dumpingangebote. Sein Unions-Kollege Lange betonte, die Kommunen bekämen weitreichende Kompetenzen, Details vor Ort passend für die Bedürfnisse der Bürger auszugestalten.



Die von Verkehrsminister Scheuer eingebrachte Vorlage soll den Rahmen für reguläre Angebote neuer Anbieter schaffen, die meist per App bestellt werden. Zugleich geht es darum, klassische Taxi-Anbieter zu schützen. Beispielsweise sollen Wagen von Fahrdienst-Vermittlern wie Uber nach jeder Fahrt zum Betriebssitz zurückfahren müssen. Taxis dürfen dagegen an der Straße auf Kunden warten.

