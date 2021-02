Der Luxusauto-Hersteller Jaguar Land Rover will nach eigenen Angaben weltweit rund 2.000 Stellen streichen.

Das Unternehmen, das zum indischen Tata-Konzern gehört, beschäftigt insgesamt rund 40.000 Mitarbeiter. Zu Wochenbeginn hatte Jaguar Land Rover Milliardeninvestitionen für die Umstellung der Produktion auf umweltfreundliche Fahrzeuge angekündigt. Jaguar will ab 2025 nur noch elektrische Autos herstellen. Land Rover will in den nächsten fünf Jahren sechs E-Modelle anbieten. Der erste vollelektrische Land Rover soll 2024 auf den Markt kommen.

