Bundeskanzlerin Merkel hat bei der Deutschen Bahn eine schnellere Modernisierung angemahnt.

Dies sei eine Bedingung dafür, dass mehr Passagiere anstelle des Flugzeug die Bahn als Transportmittel nutzten, sagte die CDU-Politikerin in einem Interview mit dem Magazin des Unternehmens, "DB Mobil". Dafür müssten aber zunächst Fahrzeiten verkürzt und das Schienennetz schneller ausgebaut werden. Merkel verlangte zudem, die Digitalisierung bei der Bahn weiter voranzutreiben. Dadurch könnte ein Kapazitatszugewinn von bis zu 20 Prozent im Personen- und Güterverkehr erreicht werden. Zudem sei eine größere Pünktlichkeit der Züge möglich. Die Kanzlerin bezog sich auf eine im November veröffentlichte Studie des Bundes, in der die Vorteile des technologischen Wandels für die Bahn untersucht wurden.



Das Unternehmen teilte heute mit, dass über die Feiertage aufgrund der Corona-Krise nur halb so viele Menschen mit der Bahn gereist seien wie im Jahr zuvor.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.