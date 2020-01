In Dortmund wird vorerst kein Dieselfahrverbot verhängt.

Wie das Oberverwaltungsgericht in Münster mitteilte, einigten sich darauf das Land Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe. In der Stadt muss im Kampf gegen hohe Stickstoff-Dioxidwerte aber unter anderem eine Umweltspur auf der Brackeler Straße und Tempo 30 in diesem Bereich eingeführt werden.