Der Bundestag hat die Länder ermächtigt, die Gebühren für das Anwohnerparken in Stadtvierteln mit zu wenigen Stellplätzen eigenständig festzusetzen.

Bisher kann ein Bewohnerparkausweis mehr als 30 Euro pro Jahr kosten, in Zukunft womöglich mehr. Der Verkehrsausschuss der Länderkammer hatte bereits vorgeschlagen, den Gebührenrahmen auf bis zu 240 Euro im Jahr zu erweitern.



Der Bundestag verabschiedete am Abend weiterere Gesetzesänderungen für den Verkehrsbereich. So bleiben Lastwagen, die mit Erdgas angetrieben werden, bis Ende 2023 von der Lkw-Maut befreit - und damit drei Jahre länger als bislang geplant. Darüber hinaus schuf das Parlament den rechtlichen Rahmen, damit Radverkehr künftig auch am Rand von Autobahnbrücken möglich ist.