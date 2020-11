Mit der schwierigen Lage der Luftfahrt in der Corona-Pandemie beschäftigt sich heute ein Spitzentreffen auf Einladung von Bundesverkehrsminister Scheuer.

An dem digitalen Luftverkehrsgipfel nehmen weitere Bundesminister, mehrere Landesverkehrsminister sowie EU-Verkehrskommissarin Valean und Spitzenvertreter der Branche teil. Weil das Passagieraufkommen in der Krise massiv gesunken ist, strebt Scheuer ein milliardenschweres Rettungspaket etwa für Flughäfen an.



Der Bundesverkehrsminister sagte im Deutschlandfunk, dabei gehe es auch um die kleineren Regionalflughäfen. Diese seien unter anderem mit Blick auf die Vielzahl von Arbeitsplätzen von Bedeutung. Außerdem gehe es darum, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland zu erhalten, betonte der CSU-Politiker.

