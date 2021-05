Erstmals seit mehr als drei Jahren fährt in Frankreich wieder ein regulärer Nachtzug von Paris nach Nizza.

Der Zug benötigt für die Strecke mehr als zwölf Stunden und damit doppelt so lang wie die Schnellzugverbindung mit dem TGV. Dafür sind die Fahrkarten deutlich günstiger. Sie kosten ab 19 Euro für einen normalen Sitz und ab 29 Euro im Liegewagen. Die französische Bahngesellschaft hatte den Nachtzug-Betrieb von Paris nach Nizza im Jahr 2017 eingestellt.



Die französische Regierung will Nachtzugverbindungen vor allem aus Klimaschutz-Gründen wieder aufleben lassen. Das Verkehrsministerium hat rund ein Dutzend Nachtzüge bis 2030 in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.