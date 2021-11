Nordrhein-Westfalen bekommt als erstes Flächenland in der Bundesrepublik ein Fahrradgesetz.

Ziel ist es, den Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen von derzeit etwa 9 auf 25 Prozent zu steigern. Der Landtag nahm den Entwurf mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP an. Verkehrsministerin Brandes von der CDU versprach, man wolle das Fahrrad zur echten Alternative für Pendler machen. Die oppositionelle SPD im Düsseldorfer Landtag kritisierte den Entwurf dagegen als unambitioniert. Auch die Volksinitiative "Aufbruch Fahrrad", auf die das Gesetz zurückgeht, bemängelte, es fehlten konkrete Maßnahmen, um zeitnah spürbare Verbesserungen zu erreichen.



Mit dem Gesetz wird das Rad künftig anderen Verkehrsmitteln gleichgestellt. Die Planung regionaler Radwege soll beschleunigt werden und in den Kommunen sollen zusammenhängende Radverkehrsnetze entstehen. Landeseigene Lkw sollen zum Schutz von Radfahrern binnen fünf Jahren mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden.

