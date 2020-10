Die Österreichischen Bundesbahnen wollen ihr Nachtzug-Angebot europaweit ausbauen.

Mit der neuen Nightjet-Verbindung gehe es ab Fahrplanwechsel täglich von Wien und Innsbruck nach Amsterdam, erklärte ÖBB-Chef Matthä in Wien. Der Nachtzug von Wien nach Brüssel fahre künftig das ganze Jahr über drei Mal pro Woche und komme früher in Brüssel an. Parallel prüfe man weitere Ziele, die in Europa mit einem Mittelstrecken-Flug erreichbar seien. Man strebe an, bis 2028 ein ausgebautes Nachtzugnetz in Europa zu haben, sagte Matthä.



Auch innerhalb der deutschen Bundesregierung hatte es zuletzt Überlegungen gegeben, das Nachtzug-Angebot in Europa zu verstärken.

21.10.2020