Die Bundesregierung erleichtert den Einsatz von selbst fahrenden Autos und Bussen.

Künftig sollen autonome Pendel-Busse und Güter-Transporte auf kurzen Distanzen im Regelbetrieb fahren dürfen. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Die Regelungen gelten für das vollautomatisierte Fahren der Stufe vier. Damit können Fahrzeuge komplett selbstständig unterwegs sein, ein Mensch muss sich aber an Bord befinden und in bestimmten Situationen eingreifen. Laut Bundesverkehrsministerium ist Deutschland damit das erste Land, das Autos ohne Fahrer in den Regelbetrieb bringt. Bislang waren autonome Fahrzeuge nur mit Sondergenehmigungen etwa auf Betriebsflächen unterwegs.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.