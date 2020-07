Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Wissing hat die Forderung nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Lärmgrenze für Motorräder bekräftigt.

Es sei verantwortungslos, wenn Motorräder unnötig Lärm verursachten und man dadurch Gesundheitsgefahren für andere in Kauf nehme, sagte der FDP-Politiker im Deutschlandfunk. Die Maschinen sollten so leise sein wie technisch machbar. Die Geräuschemission neuer Motoren könnten auf 80 Dezibel begrenzt werden.



Am Wochenende hatten landesweit tausende Motorradfahrer gegen geplante Verschärfungen protestiert. Der Bundesrat hatte im Mai beschlossen, die Lärmreduzierung für Motoren sowie in besonderen Konfliktfällen Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen. Die Bundesregierung wurde gebeten, die Regelungen anzupassen. Bundesverkehrsminister Scheuer hält die bestehenden Regeln für ausreichend.