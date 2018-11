Bundesverkehrsminister Scheuer, CSU, hat sich dafür ausgesprochen, Online-Fahrdienste wie Uber auch in Deutschland zuzulassen.

Er sagte dem Magazin "Focus", bis spätestens 2021 sollten die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Uber vermittelt Fahrangebote per Smartphone-App. Das Unternehmen ist damit in mehr als 60 Ländern aktiv, es ist zu einem Konkurrenten für Taxi-Unternehmen geworden. In Deutschland kann Uber seine Dienste wegen der Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes nicht anbieten. Scheuer sagte, er sei gegen Verbote. Beim wichtigen Thema Mobilität könne man nicht einen Anbieter ausschließen.