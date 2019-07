Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich für eine geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets ausgesprochen.

Der CSU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", er wolle niemandem ein Verkehrsmittel vorschreiben. Das Bahnfahren sollte nach seinen Worten aber so attraktiv werden, dass man bei Kurzstrecken nicht mehr das Flugzeug benutzen muss. Söder sprach sich dafür aus, Zugfahrkarten so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer zu befreien. Zuletzt hatten die Grünen gefordert, die Steuer von 19 auf sieben Prozent zu senken.