Der Deutsche Städte- und Gemeindebund dringt auf eine Rücknahme der jüngsten Verschärfung des Bußgeldkatalogs im Straßenverkehr.

Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es handele sich um eine immer weitere Gängelung durch schärfere Regeln. Die neuen Strafen stießen bei vielen Menschen auf völliges Unverständnis. Man könne durchaus hinterfragen, ob sie wirklich verhältnismäßig seien. Ein Mehr an Verkehrssicherheit und ein Weniger an Verletzten und Toten im Straßenverkehr erreiche man durch ein Verkehrsklima, das von gegenseitiger Rücksicht und ständiger Vorsicht geprägt sei, führte Landsberg anlässlich des heutigen Tags der Verkehrssicherheit aus.



Laut dem neuen Bußgeldkatalog wird unter anderem bei der Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um innerorts 21 km/h und außerorts 26 km/h ein Fahrverbot verhängt. Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) strebt an, die vom Bundesrat eingebrachten Verschärfungen wieder zu kippen. Er hält sie ebenfalls für unverhältnismäßig und schlägt vor, das Fahrverbot zu streichen - dafür solle das Bußgeld von 80 auf 100 Euro steigen. ADAC-Verkehrspräsident Hillebrand sagte, er hoffe, dass es Scheuer gelinge, die Länder zum Einlenken zu bewegen.