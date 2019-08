Mehrere Unionspolitiker haben sich für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Zugtickets ausgesprochen, wie es der bayerische Ministerpäsident Söder bereits vergangene Woche vorgeschlagen hatte.

Die verkehrspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion, die CSU-Politikerin Ludwig, machte sich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung für eine Senkung zum Jahresende stark. Ähnlich äußerten sich andere Abgeordnete von CSU und CDU.



Die SPD signalisierte Zustimmung. Die verkehrspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im Bundestag, Lühmann, sagte, man könne das sofort gemeinsam in Angriff nehmen.



Der CDU-Klimapolitiker Jung betonte, eine Senkung der Steuer müsse in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden. Die Bahn hatte zuvor deutlich gemacht, dass sich solche Entlastungen nicht nur in den Ticketpreisen niederschlagen könnten, sondern auch, so Bahnchef Lutz, in Form "neuer attraktiver Angebote".