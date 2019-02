Die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrer in Deutschland hat offenbar wieder zugenommen - besonders gefährdet sind Pedelec-Fahrer.

Die endgültigen Unfallzahlen für das Jahr 2018 liegen zwar noch nicht vor, doch nach vorläufigen Berechnungen der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch-Gladbach zeichnet sich bei den getöteten Radfahrern ein deutlicher Anstieg ab. Demnach sind es etwa 50 mehr als noch 2017 (382). Damit liegt die Zahl der Todesopfer in dieser Gruppe der Verkehrsteilnehmer erstmals seit sechs Jahren wieder über 400.



Besonders stark gestiegen sind die Unfallzahlen nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen bei den Pedelecfahrern. Viele von ihnen seien bereits im Seniorenalter und unterschätzten die Geschwindigkeit der durch einen Elektromotor unterstützen Räder. Angesichts dieser Entwicklung fordert die GdP die Einführung einer Helmpflicht, da alle Appelle für eine freiwillige Nutzung ins Leere gelaufen seien. Durch die Fahrradhelme könnten zwar keine Unfälle verhindert, deren Folgen aber deutlich gemildert werden. Darüber hinaus verlangt die Gewerkschaft von den Städten und Kommunen deutlich mehr Investitionen in die Einmündung von Radwegen.