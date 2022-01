Der Times Square in New York im Schnee (AP Photo / Mary Altaffer)

In New York und Boston fielen mehr als 60 Zentimeter Schnee. Die Kältewelle erstreckte sich bis nach Florida. Die Bundesstaaten New York, New Jersey, Virginia, Maryland und Delaware riefen den Ausnahmezustand aus. Die Bewohner wurden aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben. Bereits am Freitag und Samstag fielen tausende Flüge aus. In Massachusetts waren rund 100.000 Haushalte ohne Strom.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.