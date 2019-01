Der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat die EU-Kommission aufgerufen, die derzeit geltenden Emissionsgrenzwerte für die Verhängung von Dieselfahrverboten zu überprüfen.

Zum Abschluss des Expertenkongresses in Goslar heißt es in einer Empfehlung, Fahrverbote griffen in Grundrechte ein und dürften daher lediglich auf Grundlage eines wissenschaftlich fundierten Grenzwerts angeordnet werden. Die Forderung des Verkehrsgerichtstages erfolgt wenige Tage, nachdem mehr als 100 Lungenärzte in einer Erklärung die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffoxid als zu streng kritisiert hatten. Bundesverkehrsminister Scheuer begrüßte die Initiative der Ärzte. Andere Wissenschaftler kritisierten die Darstellung als unseriös.