In Goslar beraten ab heute rund 2.000 Fachleute auf dem Verkehrsgerichtstag.

Zentrales Thema ist in diesem Jahr "Aggressivität im Straßenverkehr". Geplant sind unter anderem Gespräche über Zeitdruck und Stress als Ursachen für Rasen und Drängeln. Zudem soll es um die künftige Ausbildung von Fahranfängern sowie um Vorteile und Gefahren von E-Scootern gehen. Am Freitag sollen zum Abschluss des Verkehrsgerichtstags Empfehlungen für Neuregelungen an die Politik ausgesprochen werden.